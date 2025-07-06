Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiri

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanına yönelik kullandığı ifadeleri kınayarak, bu tür saldırganlıklara karşı duracaklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri, en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri, en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın. Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar.

Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, 'CHP'lilerin CHP'leri ihbar etmesiyle' açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
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