Ömer Çelik'ten Altan Öymen İçin Başsağlığı Mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından Öymen'in ailesine ve CHP camiasına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı, gazeteci-yazar Altan Öymen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Politika
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