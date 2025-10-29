Ömer Çelik'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajında, "Dünden bugüne pek çok krizle sınanmış Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimiz milletimizin gözbebeği, mazlum halkların yıldızıdır. Dünden bugüne pek çok krizle sınanmış Cumhuriyetimiz geleceğe özgüvenle yürümektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA