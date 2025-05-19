Ömer Çelik'ten 19 Mayıs Mesajı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden, 'Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.