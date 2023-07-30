Ömer Çelik: TB2 İHA'lara yönelik linç kampanyasını şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hem devlet kurumlarını hem de dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururlandıran Bayraktar TB2 İHA'ların yangınla mücadelede kullanılmasını hedef alan linç kampanyasının halen devam ettiğini görüyor ve şiddetle kınıyoruz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hem devlet kurumlarını hem de dünyanın dört bir yanında ülkemizi gururlandıran Bayraktar TB2 İHA'ların yangınla mücadelede kullanılmasını hedef alan linç kampanyasının halen devam ettiğini görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Sözde gazetecilik ve siyaset kılığına girmiş bu sinsi kampanyalarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti'li Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaz aylarında artan sıcaklıklarla ortaya çıkan yangınların yeşil vatanı tehdit ettiğini belirterek, "Orman Genel Müdürlüğü'müz (OGM) ve devletimizin diğer birimleri büyük fedakarlıklarla yangınlarla mücadele etmektedir. Yangınla mücadele eden kahraman işçilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. OGM'nin kara ve hava filosu İHA'larla desteklenmektedir. Türkiye, İHA'ları yangın tespitinde kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke olarak yangınla mücadelede referans bir ülke olmuştur. Yangın tehdidiyle mücadele ederken, yalan haberin ve yalan siyasetinin sinsi bir tehdit olarak ortaya çıktığını bir kere daha gördük. Her zaman olduğu gibi milli kazanımlara husumetle yaklaşanlar yine ortaya çıktı. OGM'nin yangınla mücadelesine gölge düşürmeye ve Milli Teknoloji Hamlemizin öncü sembollerinden Bayraktar TB2 İHA'ların yangınları önlemede kullanılmasını, siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş linç kampanyası ile hedef almaya çalışıyorlar. Seçim öncesi de sözde siyaset ve gazetecilik kılığında ortaya çıkan linç kampanyasına milletimiz gereken cevabı vermişti" dedi.

Çelik, devlet kurumlarının İHA teknolojilerden yararlanmasının, dünyada uçuş/saat performansı ile verilen hizmetlere göre uygun ve kamu yararı gözetilerek sağlandığını belirterek, "Siyaset ve gazetecilik kılığına girmiş sinsi linç kampanyalarını yürütenler, belgeler ve rakamlar karşısında bir kere daha yalancı durumuna düşmüşlerdir. Bu çevreler özellikle OGM ve Baykar iş birliğini hedef alarak sinsi niyetlerini ortaya koymaktadır. Yapılan Bayraktar TB2 kiralaması, dünyadaki benzer uçuş/saat maliyetli kiralamalardan en az 6 kat daha ucuzdur. Ayrıca 4 Bayraktar İHA da Baykar tarafından ücretsiz olarak OGM'nin kullanıma sunulmuştur. Operasyona dair bakım, onarım, yakıt, personel, altyapı vb. tüm masrafları da Baykar tarafından üstlenilmektedir. Yeşil vatanımızı daha güçlü şekilde koruma adına kazanım olan ve gurur duyduğumuz söz konusu teknolojilerden daha ileri düzeyde yararlanma kararlılığındayız. Mavi vatanımızı nasıl savunuyorsak, yeşil vatanımızı da aynı kararlılık, hassasiyet ve üstün teknoloji ile korumaya devam edeceğiz. Bu üstün teknolojilere öncülük eden tüm mühendislerimize, emek veren tüm işçilerimize ve firmalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başbakanlığı döneminden beri ülkemizin bu milli kazanımları elde etmesini çok güçlü bir siyasi irade ile himaye eden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu bugün tüm dünyada takip edilmeye çalışılmaktadır. Tüm bu kazanımları her vesileyle hedef alanların ülkemizin demokratik değerlerine olan husumeti ise bu vesileyle bir kere daha ortaya çıkmıştır" dedi.