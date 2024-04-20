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Ömer Çelik, Sur Belediyesi'nde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, bazı DEM Parti yöneticilerinin Atatürk, Erdoğan, bayrak ve İstiklal Marşı'na yönelik çirkin yaklaşımlarını kabul etmeyeceklerini belirtti. Çelik, cumhuriyet ve demokrasi değerlerini savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in paylaşımında, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Sosyal Medya Ömer Çelik DEM Parti Demokrasi AK Parti Sur Politika Haberler

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