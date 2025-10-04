Ömer Çelik: Sumud Yolcuları Gazze Mesajını Dünyaya Taşıdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud Filosu'nun yolcularını selamlayarak, Gazze'nin insanlık için önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sumud yolcuları 'Gazze insanlığın evidir' mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoşgeldiniz. Sumud yolcuları 'Gazze insanlığın evidir' mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır. Sumud Filosu insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika