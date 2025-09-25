Ömer Çelik: Netanyahu'nun soykırım suçundan yargılanması gerekiyor

Ak Parti Üsküdar İl Başkanlığı'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu Hükümetinin katliamları, soykırım siyaseti bütün acımasızlığıyla, insanlık tarihinin görmediği bir zulümle devam ediyor. Bu kuşkusuz bütün artık kuruluşların kabul ettiği gibi, bütün bu meseleye mesafeli yaklaşanların bile kabul ettiği gibi açık bir soykırım suçudur, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Netanyahu denilen katil ve onun şebekesinin insanlığa karşı suç işlemekten ve soykırım suçundan dolayı muhakkak yargılanması ve gereken cezayı alması gerekir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe yönetimi ve partililerle bir araya gelen çelik buluşma programının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Birleşmiş Milletler toplantısına da değinen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle hepimizin gördüğü gibi dünyanın en önemli gündemi Gazze konusundaki gelişmeler. Burada tabii iki yönlü, bir yandan yüreğimizi kanatan Netanyahu Hükümetinin katliamları, soykırım siyaseti bütün acımasızlığıyla, insanlık tarihinin görmediği bir zulümle devam ediyor. Bu kuşkusuz bütün artık kuruluşların kabul ettiği gibi, bütün bu meseleye mesafeli yaklaşanların bile kabul ettiği gibi açık bir soykırım suçudur, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Netanyahu denilen katil ve onun şebekesinin insanlığa karşı suç işlemekten ve soykırım suçundan dolayı muhakkak yargılanması ve gereken cezayı alması gerekir. İnsanlık haysiyeti için, insanlık değerleri için, insanlığın medeniyet kazanımlarının korunması için bu alçaklığın mutlaka cezalandırılmasından başka bir yol yoktur" dedi.