Ömer Çelik: 'Kardeş Suriye'nin Yanındayız'

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Suriye'de gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin güvenliği ve egemenliğini destekleyeceğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröre karşı mücadelesinde her zaman kardeş Suriye'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından Şam'da bir kilisede gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı dileyen Çelik, şunları kaydetti:

"Kardeş Suriye'nin güvenliğini ve egemenliğini destekliyoruz. Teröre karşı mücadelesinde her zaman kardeş Suriye'nin yanındayız."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Politika
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