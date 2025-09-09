Haberler

Ömer Çelik: İsrail'in Katar'daki Saldırısı Barbarca Bir Terör Eylemidir

Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek, bu saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti ve lanetledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlendiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, " İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir. Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir. Dost ve kardeş Katar'ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

