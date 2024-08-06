Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın iradesi, çağdaş Nazilerin suçlarını yüzlerine okumaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un fotokopisidir. O günkü Nazilerin sözü neyse, Katz'ın sözü de odur" ifadelerini kullandı.