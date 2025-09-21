Haberler

Ömer Çelik: Filistin Devleti'nin Tanınması İnsanlık Değerlerinin Sesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının soykırım şebekesine karşı güçlü bir yanıt olduğunu belirterek, daha fazla ülkenin tanımasının insanlık değerlerine sahip çıkanların sesini duyurduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır. Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır. Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır."

