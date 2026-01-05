Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük hedef göstermelere tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'na yönelik tehditleri yok hükmünde sayarak, toplumun her kesiminden gelen milli tepkinin önemine vurgu yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanına yapılan tehditlerin Türkiye'yi hedef almak anlamına geldiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zaman zaman ' Türkiye düşmanı' bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Zaman zaman ' Türkiye düşmanı' bazı kişi ve odakların Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük sözde tehditleri oluyor. Bunlar esasen yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulunarak, "Bu sözde tehdit ve hedef göstermeler karşısında toplumumuzun her kesiminin gösterdiği ortak tepki, milli birlik ve beraberlik duygusu ise çok kıymetlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Karanlık yabancı odaklar tarafından Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler ve hedef göstermeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve tüm milletimizin hedef alınması anlamına gelir. Karanlık odakların sözde tehditlerine karşı milletimizin her kesiminden vatandaşımızın milli tepkisi, tüm dünyaya birliğimizi ve dirliğimizi göstermektedir." vurgusunu yaptı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Siyasi çizgi olarak Cumhurbaşkanımızı destekleyen veya kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla yayınladığı çok değerli mesajları tek tek okuduk. Tüm bu mesajlar ülkemizde farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve 'birliğimizin' ebedi olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu milli haslet ve hassasiyetlerle hepimiz gurur duymalıyız. Tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Milletimiz ve devletimiz var olsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun."

