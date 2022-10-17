Ömer Çelik: Bu kadar 'şeffaflık' diyen birisi 8 saat ortadan kayboldu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini kendini destekleyenler son derece başarısız olarak değerlendirdiler. Bu kadar 'şeffaflık' diyen birisi 8 saat ortadan kayboldu. 8 saat ne yaptı bizi ilgilendirmiyor" dedi.

Ak Parti sözcüsü Çelik, genel merkezde MKYK toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Amasra'daki maden kazasıyla ilgili olarak, "Her türlü soruşturma yapılacaktır. Oradaki gazın ölçülmesi, kişilerin tek tek takip edilmesi gibi cip sistemindeki değerlendirmelerle birlikte bu acı olay nasıl meydana geldi. Bütün boyutlarıyla açığa çıkarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. İlk andan itibaren devletimizin bütün kurumları seferber oldu. Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip edip ziyarette bulundu. MKYK gündeminde bu konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Çelik, cemevlerine ilişkin yapılacak düzenlemenin sorulmasıyla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın o gün Şah Kulu dergahına giderek dedelerimizle canlarımızla birlikte olması Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biridir. Bu konuda atılmış adım, birliğimizi büyütme anlamında büyük bir adımdır. Bu tip adımlar atıldığında hemen bu adımların eksiği şudur diye değerlendiriyor. Bu doğaldır. Fakat bizim kurumlarımız bizden çıkıyor, kayyum atanıyor gibi sözler kullanılıyor. Bunlar, kaostan çözümsüzlükten beslenen bir yaklaşım sunuyorlar. Göreceğiz ki tam tersine Alevi kurumlarının asimilasyonla değil, onların geleneklerine destek verecektir. Onun dışında bir yaklaşım söz konusu olamaz. Eleştiri başka bir şey. Ama bunu kategorik olarak mahkum etmeye çalışmanın iyi bir niyetli yaklaşım olmadığını görüyoruz" diye yanıt verdi.