Ömer Çelik: Bayraktar KIZILELMA ile Dünya Havacılık Tarihine İmza Attık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar KIZILELMA'nın görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurmasına ilişkin, "Ülkemiz için büyük bir gurur." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya tarihinde bir ilk. Ülkemiz için büyük bir gurur. Bayraktar KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurarak dünya havacılık tarihine imza attı. Dünyanın içinden geçtiği zor dönemde, gücümüze güç katmamız ülkemizin geleceği için çok önemli. Sayın Selçuk Bayraktar'a, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz."