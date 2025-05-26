Ömer Çelik: Bahçeli'nin Yönlendirmeleri Terörsüz Türkiye İçin Kıymetli

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "Sayın Bahçeli'nin yönlendirmeleri terörsüz Türkiye odağında kalmak için kıymetli. Bu süreçte son derece stratejik müdahalelerde bulundu. Bu kadar büyük meselede Melis'in katkısı önemli ve kritiktir"

-"Meclis'in yapacağı liderlik ve katkısı son derece önemlidir bizim için. Meclis başkanlığı tarafından takvim planlanacaktır"

-"Maalesef darbe anayasası çok kez değiştirilmiş olmasına rağmen bir anayasa yapma ihtiyacı vardır. Bu konu konuşulduğunda sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı ve parlamenter sistem gündeme getiriliyor"

-"Başkanlık sistemi de parlamenter sistem de bir sistem. Türkiye'de tarihe mal olmuş siyasi fikirler başkanlık sistemini bir zaruret olarak ifade etmişti"

-"Parlamenter sisteme karşı vesayete karşı yer alanlar şimdi parlamenter sistemi dile getiriyor"

-"Sayın Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz. Son derece önemli bir açıklama. Cumhurbaşkanımızın birikimi, sahip olduğu kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet olarak bir hazine değerindedir"

-"Türkiye'nin barışın adresi olarak ön plana çıkmasının bir nedeni var. Arabuluculuk söz konusu olduğunda Türkiye gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve bir adrestir"

-"Bu yargı reformu çerçevesinde ceza adaletinin sağlanması ile ilgili konular var. Hasta yaşlı tutuklular, çocuklar ile ilgili konular var. Bizim için gündem budur ve bunu olgunlaştırıyoruz"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.