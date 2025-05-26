Ömer Çelik: Bahçeli'nin Yönlendirmeleri Terörsüz Türkiye İçin Kıymetli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis'in liderliğinin önemine değinerek, Bahçeli’nin açıklamalarının değerli olduğunu vurguladı. Anayasa değişikliği ve sistem tartışmalarına da atıfta bulundu.
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik : "Sayın Bahçeli'nin yönlendirmeleri terörsüz Türkiye odağında kalmak için kıymetli. Bu süreçte son derece stratejik müdahalelerde bulundu. Bu kadar büyük meselede Melis'in katkısı önemli ve kritiktir"
-"Meclis'in yapacağı liderlik ve katkısı son derece önemlidir bizim için. Meclis başkanlığı tarafından takvim planlanacaktır"
-"Maalesef darbe anayasası çok kez değiştirilmiş olmasına rağmen bir anayasa yapma ihtiyacı vardır. Bu konu konuşulduğunda sayın cumhurbaşkanımızın adaylığı ve parlamenter sistem gündeme getiriliyor"
-"Başkanlık sistemi de parlamenter sistem de bir sistem. Türkiye'de tarihe mal olmuş siyasi fikirler başkanlık sistemini bir zaruret olarak ifade etmişti"
-"Parlamenter sisteme karşı vesayete karşı yer alanlar şimdi parlamenter sistemi dile getiriyor"
-"Sayın Bahçeli'nin açıklamasına şükranlarımızı sunuyoruz. Son derece önemli bir açıklama. Cumhurbaşkanımızın birikimi, sahip olduğu kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet olarak bir hazine değerindedir"
-"Türkiye'nin barışın adresi olarak ön plana çıkmasının bir nedeni var. Arabuluculuk söz konusu olduğunda Türkiye gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve bir adrestir"
-"Bu yargı reformu çerçevesinde ceza adaletinin sağlanması ile ilgili konular var. Hasta yaşlı tutuklular, çocuklar ile ilgili konular var. Bizim için gündem budur ve bunu olgunlaştırıyoruz"
ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.