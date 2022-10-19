Ömer Çelik: AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum Ak Parti'ye kampanyası kapsamında düzenlen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Etkinlikte gençlere seslenen Çelik, " Ak Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti yaş alır ama yaşlanmaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması' kampanyası kapsamında Ankara Altın Mekan Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu. Düzenlenen etkinliğe Ankara AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan ve partili gençler katıldı. Çelik, gençler tarafından tezahüratlarla karşılandı. Etkinlikte gençlere seslenen Çelik, "İlk defa oy kullanacak kardeşlerimiz açısından heyecan verici ve tarihi günler. Cumhuriyetin 100'üncü yılında oy kullanacaksınız ve Türkiye Yüzyılına imza atacaksınız. Ben Cumhuriyetin 100'üncü yılında oy kullandım ve Türkiye Yüzyılına imza attım diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Çelik, konuşmalarının ardından etkinliğe katılan gençlere Ankara simidi ve çay ikram etti, daha sonrasında gençlerle tramvay turuna katıldı.