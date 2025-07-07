Ömer Çelik: AK Gençlik, CHP'nin Hedefi Oluyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'i hedef almasına tepki gösterdi. Çelik, AK Gençlik'in bir siyaset okulu olduğunu ve gençliğin mücadelesinden öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi AK Gençlik olmuş. AK Gençlik, bir siyaset okuludur. Özgür Özel, bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Gençlik'in dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biri olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi AK Gençlik olmuş. AK Gençlik, bir siyaset okuludur. Özgür Özel, bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı. AK Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
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