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Ömer Çelik Adana'da iftar programına katıldı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen iftar programına katıldı. Çelik, esnafla bir araya gelerek seçim çalışmalarına değindi ve hizmetlerini sürdüreceklerini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftar programına katıldı.

Çelik, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki Vakıflar Tespihçiler ve Antikacılar Çarşısı'nda düzenlenen iftarda esnafla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında seçim çalışmalarına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"En büyük amacımız, arzumuz sizlere daha çok hizmet etmek, daha çok hizmet üretmektir. İnşallah önümüzdeki dönemde adaylarımızla birlikte hep beraber sizlerin daha çok hizmetine koşacağız. Yeni dönemde tabii ki inşallah aday kardeşlerimiz seçildiğinde bu çarşımızı asla unutmayacağız. Üzerimize düşeni şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Cenabıallah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, ailelerinizle birlikte inşallah sizi Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Ondan önce de 31 Mart'ta inşallah demokrasi bayramını kutlamak nasip olsun."

Çelik, iftarın ardından çarşıdaki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Kaynak: AA / Politika

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