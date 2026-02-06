Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettikleri canları anarak, ailelerine başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı unutmuyoruz. Kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

