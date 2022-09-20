Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Dağıstanlı için TBMM'de tören Politika Haberleri - Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Dağıstanlı için TBMM'de tören 15-16. dönem Samsun Milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlendi Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi 15-16. dönem Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlendi. - Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Dağıstanlı için TBMM'de tören 15-16. dönem Samsun Milletvekili Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlendi ANKARA - Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi 15-16. dönem Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı için TBMM'de tören düzenlendi. Dağıstanlı için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve ailesi katıldı. Törende, Dağıstanlı'nın özgeçmişi okunduktan sonra, dua okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Dağıstanlı için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve Dağıstanlı'nın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Politika Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Umur Öztürk Politika Haberler

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