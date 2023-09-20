Okinawa Valisi: ABD askeri üslerinin yoğunlaşması barışı tehdit ediyor

Japonya'nın Okinawa Valisi Denny Tamaki, ülkenin güneyindeki Okinawa eyaletinde ABD askeri üslerinin yoğunlaşmasının barışı tehdit ettiğini söyledi. Vali, Japon hükümetinin yeni bir ABD askeri üssü inşa etme planına da karşı olduğunu ifade etti.

TOKYO, 20 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın Okinawa Valisi Denny Tamaki, ülkenin güneyindeki Okinawa eyaletinde ABD askeri üslerinin yoğunlaşmasının barışı tehdit ettiğini söyledi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre vali, kamuoyundaki endişelere rağmen Japon hükümetinin yeni bir ABD askeri üssü inşa etme planına da karşı olduğunu ifade etti.

Tamaki, Pazartesi günü Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi toplantısındaki konuşmasında söz konusu açıklamayı yaptı. Japonya'nın çevresindeki bölgelerde artan askeri güç ve tırmanan gerilime ilişkin endişe verici eğilime dikkat çeken Tamaki, bunların barış isteyen Okinawa halkının arzusuna ters düştüğünü söyledi.

Nago kentinin Henoko kıyı bölgesinde ABD üssünün yeniden yerleştirilmesi projesine değinen vali, Okinawa sakinlerinin görüşlerine kulak tıkayan Japon hükümetinin yeni bir ABD üssü inşa etmek üzere değerli deniz alanlarını zorla doldurduğunu belirtti.

Konuşmasından önce BM özel raportörüyle de görüşen Tamaki, Japonya'da bulunan ABD askeri üslerinin çevresindeki sularda aşırı derecede yüksek seviyelerde zehirli perfloroalkil ve polifluroalkil maddelerinin tespit edildiğini bildirdi.

Eski Okinawa Valisi Takeshi Onago, 2015 yılında konseyde yaptığı konuşmada ABD ve Japon hükümetlerini, Okinawa sakinlerinin haklarını göz ardı ve ihlal etmekle suçlamış; uluslararası toplumu Okinawa halkının kendi kaderini tayin etme çabasına destek olacak önlemler almaya çağırmıştı.

Bir ada eyaleti olan Okinawa, Japonya'nın toplam arazisinin sadece yüzde 0,6'sına tekabül etmesine karşın ülkedeki ABD askeri üslerinin yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor. Okinawa eyaletinin 2019'daki oylama sonuçlarına göre yerel sakinlerin yüzde 70'inden fazlası Henoko kıyı şeridindeki üs inşasına karşı çıkıyor.

Kyodo haber ajansına göre Japonya Temyiz Mahkemesi, bu ayın başlarında merkezi hükümetin Henoko bölgesindeki çalışmalara yönelik talimatına karşı Okinawa eyalet yönetiminin yaptığı temyiz başvurusunu reddetmişti.