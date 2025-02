Okandan: "Geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan 8. Olağan Büyük Kongre ile ilgili düzenlediği basın toplantısında; "İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz; daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen kongrelerle dolayısıyla teşkilatta olağanüstü birlik ve beraberliğin hakim olduğunu kaydeden Okandan; "12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlattığımız kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul Kongremizle nihayete erdirdik. Artık 8. Büyük Olağan Kongremiz için gün sayıyoruz. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyoruz. Şükürler olsun ki, gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'halka hizmet, hakka hizmettir' şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz, değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği, birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle, bizim anlayışımızda kadrolar arasında 'eski' ya da 'yeni' ayrımı yoktur; bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Kongremiz, yeni bir atılımın miladı olacaktır" dedi.

"Türkiye'nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz"

"Unutulmamalı ki bizler, liderimizin, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ilkesini benimseyen, Türkiye'nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz" diyen Başkan Okandan konuşmasını; "İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz; daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün, hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, bunu bize nasip eden Rabbimize hamt ediyoruz. Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye'mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi, uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu. 8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı'nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. AK Parti'mizin ışığındaki istikbal ile; geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Kongremiz ülkemize ve milletimize 'hayırlı olsun' diyor, 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. Olağan Kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ