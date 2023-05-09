Oğuzeli'nde çiftçiye sulama kanalı müjdesi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Körkün Höyük Arığı Sulama Kanalı" için çalışmalar başladı.

Oğuzeli Belediyesi ve Gap Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde 'Körkün Höyük Arığı Sulama Kanalı' ile bölgedeki çiftçiler, susuzluk sorunundan kurtulacak. Proje ile çiftçilerin sorunsuz ve daha az masrafla arazilerini sulayabileceklerini anlatan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Yaptığımız çalışmala ve hayat geçirdiğimiz projeler ile çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya gayret gösterdik. Körkün Mahallemize yapmış olduğumuz 'Höyük Arığı' dediğimiz beton sulama kanalı 2100 metre boyunda olup yaklaşık 2 bin dönüm araziyi sulayacak bir sulama kanalı olacak. Burası daha önce toprak bir kanaldı. Toprak bir kanal olması sebebiylede çok fazla su kaybı yaşanıyor ve çiftçimiz yeteri kadar verim alamıyordu. Bu projemiz ile birlikte 'Höyük Arığı Sulama Kanalı'nın alt tarafında bulunan bütün araziler daha kolay ve verimli bir şekilde sulanacak. Vatandaşımızın birim metrekareden aldığı ürün daha fazla olacak. Çiftçilerimizin cebine daha fazla para girmiş olacak. Oğuzelimiz'e ve Körkün Mahallemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP