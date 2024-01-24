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Öğretmenlere ek yer değiştirme hakkı tanındı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ailelerine kavuşamaması durumunda ek yer değiştirme hakkı tanındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ailelerine kavuşamayan öğretmenlerimiz için bir imkan daha sunarak, ek yer değiştirme hakkı tanıyoruz" dedi.

Bakan Tekin, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Önemli önceliklerden birinin öğretmenlerin mesleklerinin icrasında mutluluklarını engelleyecek, motivasyonlarını olumsuz etkileyecek her faktörü ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Tekin, "Bakanlıkça öğretmenlerimizin sahadaki sesini dikkate alarak, ailenin toplumsal yapımızdaki yerini güçlendirmeyi, geliştirmeyi ve korumayı önceliklerimiz arasında tutuyor, 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilen 'öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme' işlemlerinin ardından ailelerine kavuşamayan öğretmenlerimiz için bir imkan daha sunarak, 'ek yer değiştirme' hakkı tanıyoruz. Her zaman öğretmenlerimizin ve ailelerinin yanında olduğumu belirtiyor, öğretmenlerimize ve ailelerine sunulan bu yeni imkanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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