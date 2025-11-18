Haberler

Öğretmenler İçin Yüzde 50 Tren Bileti İndirimi

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler bu indirimden yararlanabilecek.

"Yüzde 50 indirim kampanyasından 48 bin öğretmenimiz faydalandı"

Bakan Uraloğlu, öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15'lik indirim sağladıklarını belirterek, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkanı sunuyoruz. 2017-2024 yılları arasında Öğretmenler Günü haftasında uygulanan yüzde 50 indirim kampanyasından 48 bin öğretmenimiz faydalandı" ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya onaylı tüm okullarda görev yapan öğretmenler yararlanabilecek"

Bakan Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, "İndirimli bilet uygulamamızdan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve müdür yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek" diye konuştu.

İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. satış kanallarından temin edilebilecek

24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya 'mebbis.meb.gov.tr' adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

title
