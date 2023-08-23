Öğrencilerin Memleketlerine Dönmesi İmkansız Hale Geldi

Öğrenim kredisi miktarı ile otobüs fiyatlarını karşılaştıran CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, "Gidiş-dönüş Ankara- Çanakkale bileti bin 580 lira, gidiş dönüş Erzurum bileti bin 400 lira. Üniversite öğrencileri bir aylık burslarıyla memleketlerine gidip dönemiyor bile. Gençlerimiz bayramlarda ve tatillerde ailelerini ziyaret edemeyecek hale geldi" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, öğrenim kredisi ve burs miktarı ile otobüs bileti fiyatlarını karşılaştırdı. Demir'in konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

"YÜKSEK ENFLASYON İLE OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI UÇMUŞ DURUMDA"

"Ankara'da okuyan ve ailesi şehir dışında olan bir üniversite öğrencisi olduğunuzu düşünün. Tatillerde, bayramda, seyranda memleketine dönüp ailen ile vakit geçirmek bile lüks zira fahiş akaryakıt zamları ve yüksek enflasyon ile otobüs bileti fiyatları uçmuş durumda. Ankara kalkışlı bazı şehirler arası bilet fiyatları şu şekilde;

Ankara -İzmir otobüs bileti 550 lira. Ankara-Erzurum otobüs bileti 700 lira. Ankara-Urfa otobüs bileti 600 lira. Ankara-Çanakkale otobüs bileti 790 lira. Ankara-Trabzon otobüs bileti 600 lira. KYK bursu/kredisi ise şu anda bin 250 TL. Öğrenciler bu rakamlarla yılda bir kez bile memleketlerine gidemez duruma geldi. Ayrıca artan kira fiyatları ve eğitim masraflarının asıl etkisini okulların başlamasıyla göreceğiz. Büyük bir barınma krizi kapıda.

"14 MAYIS'TAN SONRA AKARYAKIT FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKMASINA KARŞIN, ÖĞRENCİ BURSLARI YERİNDE SAYIYOR"

Gidiş-dönüş Ankara- Çanakkale bileti bin 580 lira, gidiş dönüş Erzurum bileti bin 400 lira. Üniversite öğrencileri bir aylık burslarıyla memleketlerine gidip dönemiyor bile. Gençlerimiz bayramlarda ve tatillerde ailelerini ziyaret edemeyecek hale geldi. 14 Mayıs'tan sonra akaryakıt fiyatları iki katına çıkmasına karşın, öğrenci bursları yerinde sayıyor.

"ÖĞRENİM BURSU EN AZ 3 BİN LİRA OLMALIDIR"

2020 yılında asgari ücretin 2 bin 324 TL iken aynı yıl KYK bursu 550 TL, KYK bursunun asgari ücrete oranı ise yaklaşık 0,24'tü. Yani 2020 yılında KYK bursu, asgari ücretin yaklaşık yüzde 24'ü kadardı. Bu oran 2023 yılında yüzde 11 seviyesine düştü. Buradan bakınca bile erimeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ülkemiz gençlerine sahip çıkmalı ve onların yaşam kalitesini yükseltmelidir. Bu sebeple öğrenim bursu en az 3 bin lira olmalıdır."