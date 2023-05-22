Oğan: "Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir.
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Oğan: "Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir.
Oğan: "Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir. Millet İttifakı tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamıştır." - ANKARA
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika