Oğan: "Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir.

Oğan: "Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir. Millet İttifakı tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamıştır." - ANKARA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023