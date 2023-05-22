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Oğan: 'Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir.

Oğan: "Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir.

Politika Haberleri

Oğan: "Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir.

Oğan: "Yeni geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde parlamento ve cumhurbaşkanının aynı ittifak yönetiminde olması önemlidir. Millet İttifakı tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Millet İttifakı Parlamento Hükümet Politika Haberler

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