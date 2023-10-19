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Of ilçesinde Muhtarlar Günü töreni düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Of Muhtarları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Habip Hacımustafaoğlu Atatürk büstüne çelenk sundu. Törene ilçe jandarma komutanı, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe nüfus müdürü ve muhtarlar katıldı.