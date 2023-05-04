Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hemşehri Derneklerini Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği ile Eskişehir Mardinliler Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Başkan Kurt, hemşehri derneklerini ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Kurt son olarak Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği (ÇEL-DER) ile Eskişehir Mardinliler Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Kurt, ilk olarak Çeltik ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti. ÇEL-DER Başkanı Mehmet Taş ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kurt'a CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Milletvekili Adayları Utku Çakırözer, İbrahim Arslan ve Abdülkadir Adar da eşlik etti. Gerçekleştirdiği ziyarette hemşehrilerin taleplerini dinleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler hakkında da konuşan Başkan Kurt, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında ülkemizde birçok şey değişecek. Ülkemize hak hukuk ve adalet gelecek" dedi.

Odunpazar Belediye Başkanı Kazım Kurt, daha sonra Eskişehir Mardinliler Sosyal Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Hakan Arat ve dernek üyeleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, hemşehrilerin talep ve isteklerini de dinledi. Hemşehri derneklerinin birlik, beraberlik olsun; bölgenin dertleri çözülsün diye kurulduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, " Hemşehri derneklerimizle, birlik beraberliğe her zaman çok önem veriyoruz. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçim bizim için çok önemli. Türkiye büyük bir değişime gidiyor. 14 Mayıs sonrasında her şey çok güzel olacak" diye konuştu.