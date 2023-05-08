Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hafta Sonu Vatandaşlarla Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hafta sonu vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Kurt, birçok köyü ziyaret ederek vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi. Ayrıca CHP milletvekili adayları ile birlikte dernekleri ziyaret ederek seçimler hakkında bilgi verdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, hafta sonu vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Kurt hafta sonu gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak doğduğu köy olan Seyitgazi İlçesi Yenikent Köyü'nü ziyaret etti. Seyitgazi Yenikent'te vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, Hıdırellez etkinliğine katıldı.

Başkan Kurt ziyaretler kapsamında Akçakaya, Yörükkaracaören, İmişehir ve Çifteler Yıldızören köylerini ziyaret etti, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi. 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler hakkında da vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, 15 Mayıs sabahında baharın gerçek anlamda geleceğini söyledi.

Başkan Kurt, gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında CHP milletvekili adayları İbrahim Arslan ve Abdülkadir Adar ile birlikte Konya Yunak Kurtuşağı ve Çevre Köyleri Derneği'ni (KUR-DER) ziyaret etti. CHP iktidarında ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığında yapılacak projeler hakkında bilgiler veren Başkan Kurt, KUR-DER'e konukseverlikleri için teşekkür etti.

CHP Milletvekili Adayları Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Abdülkadir Adar ve Aysu Bahar Gürlek ile Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret eden Başkan Kurt, burada da vatandaşlarla sohbet etti. Serhat Özkarslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Başkan Kurt'a, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel ve CHP Milletvekili Adayı İbrahim Arslan eşlik etti. Yaklaşan seçimin önemine değinen Başkan Kurt, herkesin sandığa gitmesi ve oy kullanması gerektiğini söyledi.

Başkan Kurt hafta sonu ziyaretleri kapsamında son olarak Odunpazarı Kent Konseyi'nin Cumartesi günü Sümer Mahallesi'nde, Pazar günü ise Kanlıkavak Parkı'nda düzenlediği 'Bahara Merhaba Konseri'ne katıldı.