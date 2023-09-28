Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Estonya'da Demokrasi Festivalleri Birliği toplantısına katıldı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Demokrasi Festivalleri Birliği yıllık toplantısına katıldı. Toplantıda, Odunpazarı 3D Gençlik Festivali hakkında sunum gerçekleştirdi ve diğer ülkelerde düzenlenen festivaller hakkında bilgi aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali ile ilgili olarak Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Demokrasi Festivalleri Birliği yıllık toplantısına katıldı.

Tallin'de düzenlenen, Uluslararası Demokrasi Festivalleri Birliği üyesi 8 katılımcı ülkenin de bulunduğu toplantıda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt 17-18 ve 19 Mayıs 2022'de Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleştirilen kamu – demokratik kitle örgütü iş birliğinin de önemli bir örneği olan Odunpazarı 3D Gençlik Festivali ile ilgili sunum geçekleştirdi. İrlanda, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Norveç, İsveç, Danimarka ve Macaristan ile deneyimlerini paylaştı. Diğer ülkelerde düzenlenen festivaller hakkında bilgi aldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt Demokrasi Festivalleri Birliği toplantısının öncesinde ise Türkiye Cumhuriyeti Tallin Büyükelçisi Sayın Başak Türkoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Kurt, geçekleştirilen ziyarette Türkoğlu'na, Odunpazarı Belediyesi olarak ilkini Mayıs 2022'de gerçekleştirdikleri, 27, 28 ve 29 Ekim 2023'de de ikincisini düzenleyecekleri 3D Gençlik Festivali hakkında bilgi verdi.