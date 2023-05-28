Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, eşi Türküz Kurt ile birlikte oyunu Şeker Mahallesi'nde bulunan Şeh. Piy. Ast. Çvş. Soner Özübek İlkokulu ve Ortaokulu'nda kullandı ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Kurt eşi Türküz Kurt ile birlikte oyunu Şeker Mahallesi'nde bulunan Şeh. Piy. Ast. Çvş. Soner Özübek İlkokulu ve Ortaokulu'nda kullandı. Kurt, "Bütün Türkiye'nin sakin, huzurlu bir ortamda; demokrasinin kurallarına uygun, hukukun üstünlüğünü dikkate alarak bir tercih yapacağına inanıyorum" dedi.

Başkan Kurt, şunları söyledi:

"İkinci tur hayırlı, uğurlu olsun. İlk turda insanlar uyardı ve biz de o uyarıya göre hareket ettik, eksiklerimizi tamamladık. Bütün Türkiye'nin sakin, huzurlu bir ortamda; demokrasinin kurallarına uygun, hukukun üstünlüğünü dikkate alarak bir tercih yapacağına inanıyorum. İnsanların büyük çoğunluğu değişimden yana, biz de bu doğrultuda Genel Başkanımızın 13'üncü Cumhurbaşkanımız olacağına inanıyoruz. Bu inançla oyumuzu kullanacağız."

Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Başkan Kurt, seçim bölgesindeki farklı okul ve sandıkları da ziyaret ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.