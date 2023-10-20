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Ödemiş'te tefecilik operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

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Politika Haberleri

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdur vatandaşlara senet imzalatarak yüksek faiz karşılığında para verdikleri tespit edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda senet ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin mağdur vatandaşlara senet imzalatarak yüksek faiz karşılığında para verdikleri tespit edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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