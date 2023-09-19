Ödemiş'te Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Ödemiş'te tören düzenlendi. Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu konuşma yaptı ve gazileri anarak vatanın birliği ve bölünmezliği için her zaman hazır olduklarını belirtti.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Ödemiş'te tören düzenlendi.

Hükümet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şube Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, konuşma yaptı.

Aktaşoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden tüm gazileri andığını belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız." dedi.