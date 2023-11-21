Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Bilecik'te ağırlandı

İzmir Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş'i, Bilecik'te ağırlayan Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi'ne ait çalışmalar hakkında konuklarına bilgiler verdi.

Bilecik'i birçok ilde temsil eden ve şehirde yapılabilecek projeler hakkında bilgi alan Başkanvekili Subaşı, bu kez Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e, Bilecik'i ve Bilecik Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı.

Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Yaşayan Şehir Müzesi ve Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'ni ziyaret ederek yapılan kültürel ve sanatsal faaliyetler hakkında da bilgiler alan Başkanvekili Subaşı ve konukları, sahada yapılan çalışmaları da inceledi.

Bilecik ve Ödemiş Belediyesi'nin kardeş belediyeler olması noktasında önemli adımlar attıklarını belirten Başkanvekili Subaşı, yaptıkları inceleme ve ziyaretler hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İzmir Ödemiş Belediye Başkanımız Mehmet Eriş ve değerli eşi Selma Eriş'i şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duydum. Kendileri ile birlikte sosyal tesislerimiz ve devam eden çalışma alanlarımızı gezerek proje ve hizmetlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Aynı zamanda kardeş şehir olma yolunda da çok güzel adımlar attık. Mehmet Başkanımız ve değerli eşi Selma Hanım'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de Bilecik Belediyesi tarafından güzel çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, Başkanvekili Subaşı'na çalışmalarında başarılar diledi.