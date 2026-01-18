Öcalan ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinden açıklama

Terörist başı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada, "Görüşmenin ana gündemi Suriye'de yaşanan gelişmelerdi. Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi" denildi.

DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada, dün İmralı'da Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme yapıldığı ifade edilerek, "Öcalan Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı" denildi. Görüşmenin ana gündeminin Suriye'de yaşanan gelişmeler olduğu, Öcalan'ın çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğu belirtilen açıklamada, Öcalan'ın durumu "Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi" olarak değerlendirdiği kaydedildi. Açıklamada, "Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamı şu şekildi:

"Kendisi de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi." - ANKARA