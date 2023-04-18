OCAK PARTİSİ'NDEN 'ALINDI BELGESİ' AÇIKLAMASI

OCAK Partisi Başkanvekili Gökhan Güngör, 'Aradan geçen 14 aya rağmen partimizin 'alındı belgesi' İçişleri Bakanlığı tarafından verilmemiştir. Bizim, seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınmıştır. Ocak Partimize karşı yapılan bu kasıtlı duruş, demokrasi değildir; bu demokrasiyi yok saymaktır ve anayasal bir suçtur? dedi.

Ocak Partisi Başkanvekili Gökhan Güngör, partisinin genel merkez binasında açıklamalara bulundu. Güngör, 72 il ve 436 ilçe başkanları ile Ocak Partisinin istişarelerle kurulduğunu belirtti. Güngör, şunları söyledi:

'SEÇME VE SEÇİLME HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINMIŞTIR'

'Ocak Partisi olarak, 28 Şubat 2022 tarihinde partimizin kuruluşunu yaptık ve İçişleri Bakanlığına kuruluş evraklarımızı verdik. Ancak, aradan geçen 14 aya rağmen partimizin 'alındı belgesi' İçişleri Bakanlığı tarafından verilmemiştir. Bizim, seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınmıştır. Seçme ve seçilme hakkı elinden alınan bir grubun, bir partinin, bir sivil toplum kuruluşunun üyelerinin, yöneticilerinin mağduriyetini yaşadığı bir ülkede, darbe girişiminde yine bu sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler 15 Temmuz gecesinde kahramanlık yaşamış ve demokrasi mücadelesi vermiştir. Lakin, Ocak Partimize karşı yapılan bu kasıtlı duruş, demokrasi değildir, bu demokrasiyi yok saymaktır ve anayasal bir suçtur. Şöyle ki, anayasal olarak parti kurmak herhangi bir kurumun iznine tabi değildir. 2023 seçimleri bu kadar önem arz ederken, 0,5 oy oranı olan partilere giderken bizim alındı belgemizi İçişleri Bakanlığındaki birimler vermeyerek, Cumhurbaşkanımıza siyasi bir darbe vurduğunu bize düşündürmüyor değil. Biz, Ocak Partisi olarak, seçimlerde sandığa gitmemeyi düşünüyoruz. Her ne kadar bu seçimlerde Ocak Partisini seçim pusulasında olmasını engellediğini düşünseler de Ocak Partisi kurulmuştur. Engellemek isteyenler mağlup olmuşlardır, olmaya da devam edeceklerdir. Ocak partisine bu yapılan bir haksızlıktır, biz hiçbir haksızlık karşısında susamayız ve haksızlıklara hukuk çerçevesinde tepki veririz. Bu uğradığımız haksızlığa Osmanlı Ocakları Genel Başkanım Kadir Canpolat 'siz haksızlığa sessiz kalın' derse genel başkanımızın bu sözünü de tutarız.?