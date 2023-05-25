Ocak Partisi Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat'tan açıklama

Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları teşkilatının kurucusu Kadir Canpolat, partisini genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Başkan Canpolat, yaptığı açıklamada, "Bizler demokrasiye inandık. Ülkemizde varlıkla, yokluk arasında tercih konusuna ilişkin istişarelerde bulunduk. 14 mayısta bir seçim gerçekleşti. Bu seçim Türkiye demokrasisinin ne düzeyde ve ne kadar güzel bir şekilde işlediğini gösterdi. Birileri dergi kapaklarından Türk milletine, iradesine darbe vurmaya çalıştı. Algılarla Türk milletini yönetmeye çalıştı. Diktatör denilen bir iradenin 0,5 oyu alamadığında hiçbir itiraz etmeden demokrasi kuralı neyse buna uyduğu görüldü. Kara seçim kampanyaları ile muhalif siyasi partilerin özellikle 'Erzurum'da Osmanlı Ocakları Sayın İmamoğlu'nu taşladı' diyerek iftiralarını göz göre göre seyrettik. Yalan, kurgu, kirli siyasetle bir yere gidilemeyeceğini Türk demokrasisi özellikle burada dünyaya göstermiş oldu. Bizler 28 Mayıs'ta tekrar sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme kararı aldık. Bu kararımızda yerli, milli bütün cephelerin, bütün düşüncelerin, fikirlerin de istişaresini yaparak bu anlamda fikir birlikteliği yaptığımızı beyan ederim. Erdoğan demek Türkiye demek, Erdoğan demek istikrar demek. Çünkü Erdoğan demek Türkiye düşmanlarını mağlup etmek demek. Bizde bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy kullanacağız" dedi.

'BU MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTERİM'

Canpolat, partilerinin 'alındı belgesi' ile ilgili, "Ocak Partimizin 'alındı belgesi' veriliyor. Bu müjdeyi paylaşmak isterim. Partimiz 16 aydır alındı belgesini almak için bekliyordu ama bu zamana denk geldi. Buradan tüm teşkilatlarımıza, Ocak Partisine gönül vermiş olan kardeşlerimize müjdelerimizi iletiyoruz. 28 Mayıs'ta sandıklara gidip oyumuzu Sayın Erdoğan'dan yana kullanıp, 29 Mayıs'ta bir çağ kapatıp başka bir çağ açan Fatih'in İstanbul'u fethettiği o günde inşallah iki kutlama birden gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'BU DEMOKRASİNİN GEREĞİDİR'

Canpolat, Sinan Oğan'ın 2'nci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceği açıklamalarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu durum Türkiye demokrasisinin ne kadar güzel bir şekilde işlediğini gösterir. Herkese saygı duyuyoruz. Sayın Özdağ'ın daha önce 'PKK, FETÖ ile aynı masaya oturmam', 'Kılıçdaroğlu gelirse PKK, FETÖ gelir' gibi açıklamaları vardı. Buna rağmen gidip masaya oturabiliyorsa bu demokrasinin gereğidir. Buna da saygı duyuyoruz. Diğer taraftan Sayın Sinan Oğan'da her ne kadar Cumhur İttifakı aleyhinde konuşsa da bugün konjonktür gereği 'konu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla Erdoğan'a destek veriyorsa buna da saygı duymamız gerekir. Kişilerin, kurumların aldığı kararlara saygılı olmamız gerekir. Bu demokrasinin gereğidir."

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023