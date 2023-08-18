OCAK Partisi, KKTC'de temsilcilik açtı

OCAK Partisi, Türkiye genelinde teşkilatlanma sürecini yürütürken, yurtdışında yaşayan Türklere hizmet amacıyla her ülkede yapılanmaya başladı. Bu kapsamda, ilk olarak Ersin Mengünoğul'u Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi olarak atadı.

Ocak Partisi Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamada, teşkilatlanma çalışmaları kapsamında, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir köşesine ulaşma hedefiyle temsilciliklerinin kurulacağı belirtildi. Bu doğrultuda, daha önce Ak Parti'nin KKTC görevlisi olarak siyasette yer alan Ersin Mengünoğul'un Ocak Partisi'nin 'KKTC Temsilcisi' olarak atamasının yapıldığı kaydedildi.

'KIBRIS TÜRK'ÜNÜN YOK EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ocak Partisi KKTC Temsilcisi Ersin Mengünoğul, Ocak Partisi olarak KKTC'nin dünya genelinde önemli bir ülke ve marka haline getirilmesi için her türlü katkıyı sunacaklarını ifade ederek, "KKTC'ye yaşayan Türkler, yok sayılarak yok edilmek isteniyor. Ocak Partisi'nin KKTC'deki varlığı ve yapacağı çalışmalar da Kıbrıs Türk'ünün adadaki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırmaya devam edecektir. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin milli ve yerli bir çizgide devam etmesi için de özellikle siyasi arenada önemli çalışmalarımız olacaktır. Kıbrıs Türk'ünün yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamalarına karşı Ocak Partisi olarak yüksek sesle tepki göstereceğiz. KKTC'de yaşayan bütün kardeşlerimizi, Ocak Partisi çatısı altında birleşmeye, buluşmaya çağırıyorum. KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak kabul edilmesi için dünyanın her bir köşesinde gelin birlikte yol yürüyelim, birlikte çalışmalar yapalım. Dünyanın neresinde olursanız olun ocağınıza dönün, Ocak Partisi'ne katılın" dedi.

ERSİN MENGÜNOĞUL KİMDİR

Ersin Mengünoğul, 10.12.1986 Kars'ın Susuz ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimi Kars'ta tamamlayarak lise eğitimi için Ankara Yıldırım Bayezıd Lisesine kaydını yaptırarak mezuniyetini aynı lisede tamamladı. Üniversite eğitimi için 2004-2006 yılları arasında Kars'a geri gelerek Kafkas Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Ankara Pursaklar ilçesinde AK Parti İlçe Yönetiminde aktif görev alarak teşkilatlanma görevinde bulundu. 2014 yılında Türkiye genel seçimlerinde KKTC'de aktif görev aldı. 2019 Türkiye Cumhuriyeti Yerel Seçimlerinde de İstanbul ilçelerinde AK Parti seçim çalışmalarına katıldı. Ersin Mengünoğul, evli ve 2 çocuk babasıdır.