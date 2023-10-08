Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Erzurum'da Ziyaretlerde Bulundu

Ocak Partisi Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, Erzurum'un ilçelerini ve bazı köylerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Canpolat, teşkilatlanmanın yüzde 50'sini tamamladıklarını belirtti.

Ocak Partisi Kurucu Genel Başkanı ve aynı zamanda Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un ilçelerini ve bazı büyük köylerini ziyaret etti.

Türkiye'deki teşkilatlanmalarının yüzde 50'sini tamamladıkları söyleyen Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Pazarları ziyaret eden Canpolat, "Pazarcının, esnafın halinden anlamak; pazarcının derdini çilesini bilmek, herhalde geçmiş yıllarda bu tezgahlardan geçerek olabilir. Partinin kurulma aşaması ve Osmanlı Ocaklarının kurulma aşamasında benim burada hala duran arkadaşlarım var. Onların sorunlarını dinleyebiliyorum, onların dertlerini hissedebiliyorum. Esnafın çilesi ve sorunları bitmez. Bu şartlarda evine sıcak ekmek götürmeye çalışan esnafın çilesini Ocak Partisi çözecektir" diye konuştu.

Horasan ilçesine ziyarette bulunan Canpolat, Erzurum bölgesindeki teşkilatlarla saha çalışması yaparak, esnafla bir araya gelip sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini söyledi. Ziyaretinde Canpolat'a Ocak Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Efe, Ocak Partisi Ankara İl Başkanı Murat Yardımcı, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Güngör, genel merkez yönetimi ile Horasan İlçe Başkanı Ömer Satır eşlik etti.

"EMEKLİ MAAŞINI 30 BİN YAPACAĞIM"

Erzurum'da ilçe ziyaretlerine devam eden Canpolat, Oltu ilçesine gitti. İlçedeki konuşmasında Canpolat, "Sizi ekmeğe muhtaç bırakıyorlar ki emekliler geçim sıkıntısı çeksin, milli ve manevi duygularından uzak dursun. Eğer böyle değilse gerekeni yapsınlar. Ben emeklilerin maaşını en az 30 bin yapacağım" dedi.

"ERZURUM, TEK YÜREK OLMUŞ BİR DADAŞLAR DİYARIDIR"

Narman ilçesinde bulunan Ethem Baba Türbesini ziyaret eden Canpolat, manevi değerlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak türbede dualar okudu. Canpolat türbe ziyaretinin ardından, turistik yer Narman Peribacalarını da ziyaret etti. Ocak Partisi yönetim kurulu üyeleri ile Peribacalarını gezen Canpolat, "Erzurum'un bu değerinin Türkiye'ye daha da iyi tanıtılması gerekiyor. Erzurum Narman ilçesinde bulunan peribacaları öylesine bir tarihe şahitlik etmiştir buradaki peribacaları lafı boş değildir. Burası kadim kültürü temsil eden kilidi mülki İslam'ı şehri; Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle tek yürek olmuş bir dadaşlar diyarıdır" ifadelerini kullandı.