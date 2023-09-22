Nusaybin'de Uyuşturucu İle Mücadele Denetimleri Yapıldı

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 124 kişi sorgulandı, 38 araç ve metruk binalar kontrol edildi. Bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.