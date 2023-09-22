Nusaybin'de Uyuşturucu İle Mücadele Denetimleri Yapıldı
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 124 kişi sorgulandı, 38 araç ve metruk binalar kontrol edildi. Bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı'nın talimatıyla denetimlerini sıklaştıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği öncülüğünde eş zamanlı olarak ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele alan denetimleri yapıldı.
Denetimde, 124 kişinin sorgulaması yapıldı, 38 araç ve metruk binalar kontrol edildi. Uygulamada, üzerinde uyuşturucu bulunan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Politika