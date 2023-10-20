Nurdağı'ndaki depremde yıkılan apartmanla ilgili dava açıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremde yıkılan apartmanla ilgili dava açıldı. 38 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 9 sanık hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 38 kişinin hayatını kaybettiği apartmana ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumluluk alanındaki Nurdağı ilçesi Başpınar Mahallesi'nde, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 38 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanı'na ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Belediye başkanı seçilmeden önceki yıllarda yapılan binanın müteahhidi olan Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar Aliye Sema Ö, Mustafa T. ve tutuksuz sanıklar Ahmet Ö, Derya T, Dursun Ali T, Oktay N, Suat S. ile hakkında yakalama kararı bulunan Kadir A. hakkında hazırlanan iddianame İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, 1998'de yapımına başlanan binanın, 2004'te tamamlandığı kaydedildi.

Kaçak olarak yapımına başlanan binaya 3 Haziran 2010'da yeni inşasına başlanılmış¸ gibi sahte evrak tanzim edilerek yapı ruhsatının düzenlendiği, ruhsat tarihi itibarıyla mevcut binanın durumunu gösterir testlerin, deneylerin ve gerekli raporların hazırlanmadığının anlaşıldığı ifade edilen iddianamede, o tarihte binanın yapımından sorumlu yapı sahibi ve yapım işini üstlenen Osman Kavak'ın deprem neticesinde vefat ettiği bilgisine yer verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesince düzenlenen bilirkişi raporunda da binanın ruhsatlandırma tarihi itibarıyla proje aşamasında temel zemin emniyet gerilmesinin, kolon donatı alanı ile kiriş donatı alanının yetersiz olduğu belirtilerek, proje ile uygulama arasında farklılıkların bulunduğu yer aldı.

Bina yapımına ruhsatsız başlanmış

İddianamede, yapı ruhsatının düzenlendiği tarih itibarıyla yapı müteahhidinin Ökkeş¸ Kavak (Kavak Ticaret), denetleyen firma yetkilisinin de hakkında yakalama kararı bulunan Kadir A. olduğu anlatılarak, "Tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirildiğinde suça konu binanın, yapımına ruhsatsız (kaçak) olarak 1998 yılında başlanılarak 2004 yılında tamamlandığı, deprem nedeniyle yıkılan binanın fiilen yapım sürecinde, projelendirme, yapım ve iş bitim aşamalarında 1997 tarihli Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu'nda yer alan esaslara uyulmaksızın inşa edildiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Osman Kavak'ın binanın fiilen yapımında yapı sorumlusu olarak görev aldığı, şahsın depremde vefat ettiği ve bu sebeple hakkında ek takipsizlik kararı verildiği aktarılan iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"1997 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ile İmar Kanunu'nun esaslarına yeterince uyulmadan yapıldığı anlaşılan binanın yeni bina inşa ediliyormuş gibi evraklar tanzim edilerek ruhsatlandırma işlemlerinin ise 2010 yılında yapıldığı, yapı ruhsatı düzenlendiği süreçte de binanın, projelendirme, yapım ve iş bitim aşamalarında 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına yeterince uyulmadığının belirtildiği, yapımı daha önceden tamamlanan binayı ruhsatlandırmak için binanın yapısal analizlerinin, gerekli test ve numunelerinin yapılarak ruhsatlandırıldığı tarihteki mevcut yönetmeliklere uygun olup olmadığının tespit edilmesi, uygun olmaması halinde gerekli güçlendirme veya iyileştirmelerin yapılarak ruhsatlandırma tarihinde yürürlükte bulunan güncel yönetmeliklere göre uygun hale getirilmesi gerektiği halde gerekli analizler yapılmaksızın binaya ruhsat alındığı ve şüphelilerin yukarıda ayrıntılı açıklanan sebeplerden kusurlarının bulunduğu anlaşılmıştır."

İddianamede, ifadelerine yer verilen sanık Kavak, denetim şirketince binadaki tüm tetkiklerin ve incelemelerin yapıldığını, ruhsat alınmasında herhangi bir sıkıntı olmadığının söylemesi üzerine yapı ruhsatının müteahhit olarak kendi adına düzenlenmesine onay verdiğini, binanın müteahhidi olarak kendisinin gösterildiğini ancak binanın yıkılmasında ihmal ve sorumluluğunun olmadığını öne sürdü.

İddianamede, diğer sanıkların da suçlamaları kabul etmediği yer aldı.

Tutuklu sanık Kavak, ayrıca 26 kişinin vefat ettiği Kavak Apartmanı'yla ilgili soruşturmada da "şüpheli" olarak yer alıyor.