Nurdağı'nda Kaçak Göçmen Operasyonu: 6 Göçmen Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettiği belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

GAZİANTEP"in Nurdağı İlçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrolünde d6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettiği elirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı İlçe girişinde oluşturulan kontrol noktasında şüphelenerek durdurulan bir otomobilde Suriye sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen 6 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 2 şüpheli de gözaltına alındı. Kendilerini Faslı tanıtan ve yapılan sorgularında Suriye uyruklu oldukları tespit edilirken, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılara 26 bin 157 lira idari ceza uygulandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edildi.