Numan Kurtulmuş: 'Türkiye, Müslüman ve mazlum milletlerin öncüsü ve sözcüsüdür'

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye güçlü ve büyük bir ülke olarak yoluna devam ettiği müddetçe Müslüman milletlerin, mazlum milletlerin öncüsü ve sözcüsü olmaya devam edecektir" dedi.

Kurtulmuş, Kütahya Ulu Camii'ndeki Regaib Kandil programına katılıp yatsı namazını eda etti. Kurtulmuş, namaz sonrası AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ile birlikte vatandaşların kandilini tebrik etti. Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından kurulan stantta vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye etti. Kurtulmuş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının insanlık suçu olduğunu belirten Kurtulmuş, "Üç aylar inşallah bütün Müslümanlar için huzur ve saadete vesile olur. Bizim milletimizin mayası Müslümanlıkla yoğrulmuş bir millettir. İnançlarına sahip çıkmayı sürdürüyor. Milletimiz inançlarına karşı yapılan yapılan saldırıları derinden üzüntüyle, infialle ve nefretle karşılıyor. Geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an Kerim'e yapılan saldırı bir insanlık suçudur. 'Bu bir gösteri hakkıdır' gibi gerekçeler Avrupa'nın geldiği noktayı gösteriyor. Bunun düşünce özgürlüğü ile bir ilgisi yoktur. Dünyada 2 milyara ulaşan Müslümanlara yapılan bir saldırıdır. İnançlara yapılan bir saldırıdır. İnsanlığa karşı yapılan bir suçtur. Biz bunu nefretle kınıyoruz. Hain saldırılan insanlık suçudur. Milletimizin bunu asla kabul etmeyecektir. Milletimiz bu mücadeleye devam edecek. Türkiye güçlü ve büyük bir ülke olarak yoluna devam ettikçe Müslüman milletlerin, mazlum milletlerin öncüsü ve sözcüsü olmaya devam edecek" dedi. - KÜTAHYA