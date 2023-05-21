AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Terör örgütü ile mücadele eden ve onlara diz çöktüren bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bir de terör baronlarının açıktan destek verdiği bir Kılıçdaroğlu var. Bu millet kime oy verir?" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümraniye Millet Bahçesi'nde vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşları dinledikten sonra, Hacı Arif Şimşek Parkı'ndaki çocuk festivaline katılım sağlayan Kurtulmuş yoğun ilgiyle karşılandı. Kurtulmuş ile uzun süre sohbet eden vatandaşlar seçim sürecinde destekçileri olacaklarını belirterek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Millete olan hıncını masadan çıkarmaya çalışıyor"

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, "Seçim gecesi utanmadan sıkılmadan halkın karşısına geçerek yalan söylediler. Her ilde öndeyiz dediler. 2 saat sonra gerçeği öğrendiler, kaçacak delik bulmaya çalıştılar. Ertesi gün de faturayı CHP Genel Başkan Yardımcısına kestiler. Kabak bir kişinin başına patladı. Diğer yandan cumhurbaşkanımız seçim gecesi balkon konuşması yaptı. Gayet demokratik bir şekilde çıkarak dedi ki; 'Bana oy verenlere de vermeyenlere de teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı. Peki, Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? Videonun başına geçtiler, elini masaya vurdu. Aslında millete kızıyor millete olan hıncını masadan çıkarmaya çalışıyor. Bize niye oy vermediniz? demeye getiriyor. Yetmedi depremzedelere hakaret edebilecek kadar demokrasiden yoksun iğrenç bir tavır ortaya koydular" dedi.

"Terör örgütü ile mücadele eden ve onlara diz çöktüren bir Recep Tayyip Erdoğan var"

Sözlerine devam eden Kurtulmuş, "Avrasya Tüneli, Şehir Hastanesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Yusufeli Barajı, Yüksekova Havalimanı, üniversiteler vesaire her tarafta yapılan hizmetler bir tarafta bir tek dikili ağacı olmayan Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta. Bu millet kime oy verir? Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir. Diğer yandan onların her türlü desteğine rağmen terör örgütü ile mücadele eden ve onlara diz çöktüren bir Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta bir süre evvel 'YPG, PYD Türkiye'ye zarar verecek olan bir terör örgütü müdür?' diyen Kılıçdaroğlu var. Terör baronlarının açıktan destek verdiği bir Kılıçdaroğlu var" diye konuştu. - İSTANBUL

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