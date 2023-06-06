Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı. Kurtulmuş, "Meclisi çok önemli, çok zor gündemler bekliyor. TBMM üzerine düşen sorumluluğu büyük bir hassasiyetle yerine getirecektir, Türkiye'nin milli hedeflerini gerçekleştirmek için adımları atacaktır" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı. Kurtulmuş, "Meclisi çok önemli, çok zor gündemler bekliyor. TBMM üzerine düşen sorumluluğu büyük bir hassasiyetle yerine getirecektir, Türkiye'nin milli hedeflerini gerçekleştirmek için adımları atacaktır" dedi.

Ak Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na aday gösterilen Numan Kurtulmuş, adaylık için dilekçesini Meclise sundu. Kurtulmuş'a başvuru sırasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Ulu ve Bahadır Yenişehirlioğlu eşlik etti. Başvurunun ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "TBMM'de 28'inci Dönem, geçtiğimiz hafta milletvekillerinin yeminiyle birlikte açılmış oldu. Bu haftanın gündemi de yeni Meclis Başkanlığı seçimi. Bugün akşam 24.00'e kadar adayların başvurusu olacak. Dün; AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis yöneticileri kendi şahısları adına şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için ben de şahsım adına dilekçeyi verdim. Bundan sonra söz Meclisteki çok değerli 600 vekilindir. İnşallah oylamalar sonucunda Meclis yeni başkanını seçecek" dedi.

Kurtulmuş ayrıca, siyasi partilere nezaket ziyareti yapacağını belirterek, "Gün içinde siyasi partileri ziyaret edeceğiz. Bu bir nezaket ziyaretidir. Tabii bu nezaket ziyaretinin tamamlanması da gerçekten demokratik olgunluk bakımından önemlidir. Parlamentoda çok farklı fikirlerimiz olabilir, Türkiye'nin geleceğine ilişkin farklı projelerimiz olabilir ama diyalog içinde birbirimizle ortak zeminlerde karar alabilerek, ortak zeminlerde bu mücadeleyi sürdürerek yolumuza devam edelim. Bunun başlangıcında biz elimizi uzatıp, bir dostluk ver kardeşlik elini uzatmak bakımında da bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Bunun nihayetinde bir nezaket ziyareti olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.