Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleştirilmesi için yasama, yürütme, yargı arasındaki ayrılık ama amaç birliği ilkelerine hareket ederek, Meclisi çok önemli, zor gündemler bekliyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yasama organımız olan milli iradenin TBMM üzerine düşen görevi terine getirecektir

Ak Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı adaylık başvurusunu yaptı.

Kurtuluş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK parti Grup Başkanvekilleri ile başvuru yaptı. Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu karşıladı. AK Parti Başkanvekili ve İstanbul milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Kurtulmuş, "İnşallah meclisteki oylamalar sonucunda TBMM yeni başkanını seçecek ve önümüzdeki dönem bu dönemin hassasiyetleri dikkate alarak, Türkiye'nin önüne koymuş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleştirilmesi için yasama, yürütme, yargı arasındaki ayrılık ama amaç birliği ilkelerine hareket ederek, Meclisi çok önemli, zor gündemler bekliyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yasama organımız olan milli iradenin TBMM üzerine düşen görevi terine getirecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA