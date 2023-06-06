Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı adaylığı için parti gruplarını ziyaret etti

MHP'YE ZİYARET

Ak Parti'li Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adaylığı başvurusunun ardından, parti gruplarını ziyaret etti. Kurtulmuş'a, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile grup başkan vekilleri Özlem Zengin, Abdülhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu eşlik etti. İlk olarak MHP grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, grup başkan vekilleri Erkan Akçay, Levent Bülbül ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Amacımız Türkiye'nin ortak hedeflerinde kenetlenmeyi başarabilmiş bir Meclis oluşturabilmek" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Ömer Aksakal ile de görüşen Numan Kurtulmuş, son olarak İYİ Parti grubunu ziyaret etti. Grup başkan vekilleri Müsavat Dervişoğlu ile Erhan Usta ile görüşen Kurtulmuş, çıkışta yaptığı açıklamada, "Bu ülke için, bu vatan için, millet için el birliği ile çalışacağız. İlk günden itibaren partiler olarak birbirimize ellerimizi uzatıp el sıkışarak, anlaştığımız konularda anlaşarak, uzlaşarak; anlaşmadığımız konularda da demokratik seviyesi yüksek tartışmalarımızı gerçekleştirerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.