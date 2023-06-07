Üye Girişi
Haberi Paylaş

Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi

Politika Haberleri

Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclis'in 30. başkanı oldu. Kurtulmuş, 'Yapılacak çok iş var, inşallah birlik içerisinde, diyalog içerisinde fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileri gitmesinde müşterek hedeflerde buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım' dedi.

Numan Kurtulmuş : "Yapılacak çok iş var, inşallah birlik içerisinde, diyalog içerisinde fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileri gitmesinde müşterek hedeflerde buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım"

ANKARA Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclis'in 30. başkanı oldu. Kurtulmuş, "Yapılacak çok iş var, inşallah birlik içerisinde, diyalog içerisinde fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileri gitmesinde müşterek hedeflerde buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title