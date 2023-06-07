Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi

Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclis'in 30. başkanı oldu. Kurtulmuş, 'Yapılacak çok iş var, inşallah birlik içerisinde, diyalog içerisinde fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileri gitmesinde müşterek hedeflerde buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım' dedi.

Numan Kurtulmuş : "Yapılacak çok iş var, inşallah birlik içerisinde, diyalog içerisinde fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileri gitmesinde müşterek hedeflerde buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım"

ANKARA Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclis'in 30. başkanı oldu. Kurtulmuş, "Yapılacak çok iş var, inşallah birlik içerisinde, diyalog içerisinde fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileri gitmesinde müşterek hedeflerde buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım" dedi.